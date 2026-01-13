Milano 14:12
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Retail

In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 1.024,89 punti.
