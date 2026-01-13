Milano 14:14
Francoforte: giornata depressa per Fraport

Francoforte: giornata depressa per Fraport
(Teleborsa) - Sottotono il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che passa di mano con un calo del 2,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fraport, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 73,35 Euro. Primo supporto visto a 71. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,15.

