Francoforte: giornata depressa per Fraport

(Teleborsa) - Sottotono il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che passa di mano con un calo del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fraport
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 73,35 Euro. Primo supporto visto a 71. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)