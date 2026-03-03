Milano 17:20
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:20
10.466 -2,91%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: Fraport in forte calo

Francoforte: Fraport in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 78,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 75. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 73,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
