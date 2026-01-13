Francoforte: luce verde per Zalando

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che vende calzature e moda online
, che mostra una salita bruciante del 6,16% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Zalando
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)