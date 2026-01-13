Milano 14:14
Francoforte: luce verde per Zalando

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che vende calzature e moda online, che mostra una salita bruciante del 6,16% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Zalando è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,17.

