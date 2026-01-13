Milano 14:15
45.685 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:15
10.137 -0,04%
Francoforte 14:15
25.442 +0,14%

Francoforte: rally per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rally per Zalando
Grande giornata per la società che vende calzature e moda online, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,16%.
Condividi
```