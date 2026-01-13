Milano 14:17
Londra: in calo Games Workshop

(Teleborsa) - Ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi, che presenta una flessione del 3,29%.

La tendenza ad una settimana di Games Workshop è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Games Workshop resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 188,7 sterline. Supporto visto a quota 179,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 198,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
