Londra: in calo Games Workshop

(Teleborsa) - Ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi
, che presenta una flessione del 3,29%.
La tendenza ad una settimana di Games Workshop
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Games Workshop
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 188,7 sterline. Supporto visto a quota 179,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 198,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)