Milano 10:02
44.654 -0,27%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:02
10.305 -0,48%
Francoforte 10:02
23.560 -0,34%

Londra: calo per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: calo per easyJet
Sottotono la compagnia aerea low cost inglese, che passa di mano con un calo del 2,41%.
Condividi
```