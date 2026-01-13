New York: amplia l'ascesa Intel

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,79% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,16 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)