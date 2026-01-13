Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:34
25.800 +0,05%
Dow Jones 18:34
49.293 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: amplia l'ascesa Intel

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip, che mostra una salita bruciante del 5,79% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intel rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,16 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
