New York: balza in avanti Intel

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,03 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)