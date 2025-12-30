New York: andamento rialzista per Intel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale produttore di chip
, con una variazione percentuale del 3,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Intel
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 38,58 USD. Supporto visto a quota 37,14. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 40,02.
