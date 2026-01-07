Milano 17:35
New York: scambi in forte rialzo per Intel

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip, che mostra una salita bruciante del 5,64% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,09 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
