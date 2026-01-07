New York: scambi in forte rialzo per Intel

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip
, che mostra una salita bruciante del 5,64% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,09 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)