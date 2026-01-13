New York: calo per Verizon Communication

gestore telefonico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,67 USD con area di resistenza individuata a quota 39,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)