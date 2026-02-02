New York: Robert Half scende verso 31,85 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che svolge attività di reclutamento specializzato
, che mostra un -3,96%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Robert Half
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Robert Half
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,46 Dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 31,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)