Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: Robert Half scende verso 31,85 USD

Migliori e peggiori
New York: Robert Half scende verso 31,85 USD
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che mostra un -3,96%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Robert Half rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Robert Half è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,46 Dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 31,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```