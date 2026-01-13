New York: seduta difficile per Zimmer Biomet Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale
, che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zimmer Biomet Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zimmer Biomet Holdings
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,52 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,84. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 83,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)