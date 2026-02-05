Milano 17:35
New York: seduta molto difficile per STERIS

Pressione su il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,54%.
