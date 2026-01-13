Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:39
25.790 +0,01%
Dow Jones 18:39
49.292 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Migliori e peggiori
Salesforce in discesa a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che soffre con un calo del 4,69%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Salesforce. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 256,5 USD. Primo supporto visto a 242,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 237,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
