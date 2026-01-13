Salesforce in discesa a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che soffre con un calo del 4,69%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Salesforce
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 256,5 USD. Primo supporto visto a 242,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 237,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)