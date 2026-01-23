Milano 22-gen
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +1,28%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17.773,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 17.491,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18.055.


