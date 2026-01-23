Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +1,28%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17.773,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 17.491,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18.055.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)