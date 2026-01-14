Milano 9:45
45.686 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:45
10.171 +0,33%
25.415 -0,02%

Francoforte: calo per Zalando

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende calzature e moda online, con una flessione dell'1,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.


Tecnicamente, Zalando è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
