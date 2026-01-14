Francoforte: calo per Zalando

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende calzature e moda online
, con una flessione dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Zalando
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)