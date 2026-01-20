Milano 13:08
44.552 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:08
10.086 -1,07%
Francoforte 13:08
24.570 -1,56%

Francoforte: giornata depressa per Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Fresenius
Retrocede la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con un ribasso del 2,65%.
Condividi
```