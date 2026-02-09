Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:03
25.317 +0,96%
Dow Jones 18:03
50.145 +0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: positiva la giornata per Ionos

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Ionos, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.

L'andamento di Ionos nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di Ionos mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
