Milano 13:16
46.445 -0,77%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:16
10.433 +0,76%
Francoforte 13:16
24.963 -0,10%

Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Composto ribasso per Ionos, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.

L'andamento di Ionos nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Ionos evidenzia un declino dei corsi verso area 23,17 Euro con prima area di resistenza vista a 23,57. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
