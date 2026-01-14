Londra: andamento negativo per Sage

sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese

FTSE 100

Sage

Sage

(Teleborsa) - Retrocede lo, con un ribasso del 2,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)