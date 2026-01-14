Milano 14:06
45.662 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:06
10.173 +0,35%
Francoforte 14:06
25.312 -0,43%

Londra: andamento negativo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Sage
(Teleborsa) - Retrocede lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, con un ribasso del 2,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Sage è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```