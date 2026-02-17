Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:47
24.677 -0,23%
Dow Jones 17:47
49.547 +0,09%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group
Ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, che presenta una flessione del 2,73%.
Condividi
```