Milano 14:09
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:09
10.623 -0,60%
Francoforte 14:09
25.045 -0,92%

Londra: andamento negativo per Antofagasta
Si muove verso il basso la compagnia mineraria, con una flessione del 3,52%.
