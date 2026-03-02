Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,20%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.780,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,20%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,20%, archiviando la giornata a 10.780,11 punti.
Condividi
```