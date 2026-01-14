Milano 9:47
Londra: balza in avanti Astrazeneca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda globale biofarmaceutica britannica, con una variazione percentuale dell'1,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Astrazeneca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Astrazeneca rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 143,3 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 140.

