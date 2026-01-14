Londra: balza in avanti Astrazeneca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda globale biofarmaceutica britannica
, con una variazione percentuale dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Astrazeneca
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Astrazeneca
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 143,3 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 140.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)