Milano 14:12
44.241 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:13
9.704 -0,48%
Francoforte 14:12
24.148 -0,34%

Londra: balza in avanti Croda International

Punta con decisione al rialzo la performance della società chimica inglese, con una variazione percentuale dell'1,90%.
