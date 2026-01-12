Walmart sostituirà AstraZeneca nell'indice Nasdaq-100

Walmart

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale americana leader mondiale nella grande distribuzione, diventerà una, del Nasdaq-100 Equal Weighted Index e del Nasdaq-100 Ex-Tech Sector Index prima dell'apertura del mercato di martedì 20 gennaio 2026, il primo giorno di negoziazione successivo al terzo venerdì del mese (il mercato rimarrà chiuso lunedì 19 gennaio 2026, in occasione del Martin Luther King Day). Walmart, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese.Il Nasdaq-100 Index è un indice riconosciuto a livello globale che traccia la performance di, che coprono una vasta gamma di settori e settori, plasmando collettivamente la nuova economia del XXI secolo.