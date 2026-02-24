Milano 17:08
46.605 -0,20%
Nasdaq 17:08
24.958 +1,01%
Dow Jones 17:08
49.197 +0,81%
Londra 17:08
10.690 +0,05%
Francoforte 17:08
25.002 +0,04%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,05 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,05 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,05 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```