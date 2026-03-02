Accor crolla a Parigi, settore hospitality e crociere cede sulle tensioni in Iran

Accor

(Teleborsa) - Crollano a Parigi le azioni della catena alberghiera, le cui location di lusso a Dubai e in Bahrein sono stateagli attacchi Usa-Israele che nel fine settimana hanno portato all'uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.Vicende che stanno infliggendo un grave colpo alla azioni delle società di ospitalità europee e statunitensi. Giù di oltre il 4%(IHG) a Londra e nel pre-market del NYSE.In una nota, Bernstein ha evidenziato che, insieme alla minaccia di attacchi, Accor e InterContinental Hotels Group saranno direttamente colpiti dalladi Dubai e Dhabi e dalle conseguenti cancellazioni di voli.in questo caso, con poco meno del 10% delle sue camere in Medio Oriente in particolare, che generano un [ricavo per camera disponibile] molto più alto rispetto al suo portafoglio più ampio grazie a un mix di categorie superiori," hanno affermato gli analisti, riferendosi alla distribuzione delle proprietà alberghiere tra diversi livelli di qualità e prezzo all’interno di un portafoglio specifico, mercato o pipeline di sviluppo., anche se va notato che ha un peso maggiore sull’Arabia Saudita che ha registrato un impatto minore rispetto agli Emirati Arabi Uniti," hanno continuato.Per i g, invece, il Medio Oriente rimane una "quota relativamente piccola" del loro numero complessivo di camere, ha osservato Bernstein.Per quanto riguarda gli, gli analisti hanno affermato che per quanto la loro domanda difficilmente sarà influenzata dal conflitto in Iran, potrebbe comunque avere un impatto attraverso l’e il reindirizzamento di una piccola parte dei viaggi che attraversano gli stati del Golfo o il Nord Africa.Petrolio più caro che, ha aggiunto Bernstein, potrebbe pesare in particolare su Oltreoceano forti perdite nel pre-market per, oltre il 7%, e per, che nel pre-market di Wall Street stanno perdendo rispettivamente oltre il 7% e oltre il 6%.