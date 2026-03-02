Accor crolla a Parigi, settore hospitality e crociere cede sulle tensioni in Iran

(Teleborsa) - Crollano a Parigi le azioni della catena alberghiera Accor
, le cui location di lusso a Dubai e in Bahrein sono state colpite dagli attacchi aerei di ritorsione iraniani
agli attacchi Usa-Israele che nel fine settimana hanno portato all'uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.
Vicende che stanno infliggendo un grave colpo alla azioni delle società di ospitalità europee e statunitensi. Giù di oltre il 4% InterContinental Hotels Group
(IHG) a Londra e nel pre-market del NYSE.
In una nota, Bernstein ha evidenziato che, insieme alla minaccia di attacchi, Accor e InterContinental Hotels Group saranno direttamente colpiti dalla chiusura degli aeroporti
di Dubai e Dhabi e dalle conseguenti cancellazioni di voli.
"Accor è la più esposta
in questo caso, con poco meno del 10% delle sue camere in Medio Oriente in particolare, che generano un [ricavo per camera disponibile] molto più alto rispetto al suo portafoglio più ampio grazie a un mix di categorie superiori," hanno affermato gli analisti, riferendosi alla distribuzione delle proprietà alberghiere tra diversi livelli di qualità e prezzo all’interno di un portafoglio specifico, mercato o pipeline di sviluppo.
"IHG è la seconda più esposta
, anche se va notato che ha un peso maggiore sull’Arabia Saudita che ha registrato un impatto minore rispetto agli Emirati Arabi Uniti," hanno continuato.
Per i gruppi alberghieri statunitensi
, invece, il Medio Oriente rimane una "quota relativamente piccola" del loro numero complessivo di camere, ha osservato Bernstein.
Per quanto riguarda gli operatori crocieristici
, gli analisti hanno affermato che per quanto la loro domanda difficilmente sarà influenzata dal conflitto in Iran, potrebbe comunque avere un impatto attraverso l’aumento dei prezzi del petrolio
e il reindirizzamento di una piccola parte dei viaggi che attraversano gli stati del Golfo o il Nord Africa.
Petrolio più caro che, ha aggiunto Bernstein, potrebbe pesare in particolare su Oltreoceano forti perdite nel pre-market per Carnival Corporation
, oltre il 7%, e per Royal Caribbean Cruises
, che nel pre-market di Wall Street stanno perdendo rispettivamente oltre il 7% e oltre il 6%.