Milano 14-gen
45.647 +0,27%
Nasdaq 14-gen
25.466 -1,07%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 14-gen
10.184 +0,46%
Francoforte 14-gen
25.286 0,00%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,96% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 53.820,46 punti

In breve, Finanza
Tokyo scambia con un ribasso dello 0,96% alle 03:50 e passa di mano a 53.820,46 punti.
