Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 11.24
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,98%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,98%
L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 26.443,69 punti
In breve
,
Finanza
20 febbraio 2026 - 09.25
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 26.443,69 punti.
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto