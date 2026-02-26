Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,39%

L'Indice Hang Seng termina a 26.661,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,39%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 26.661,2 punti.
Condividi
```