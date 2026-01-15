Milano 9:49
45.793 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:49
10.189 +0,05%
25.268 -0,07%

Borsa: Londra, apertura -0,01%

Indice FTSE-100 -0,01% a quota 10.183,27 dopo l'apertura.
