Milano 13:29
45.778 +0,29%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:29
10.237 +0,51%
Francoforte 13:29
25.282 -0,02%

Borsa: Milano avanza dello 0,36% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 45.810,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,36% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,36%, con 45.810,04 punti alle 13:00.
Condividi
```