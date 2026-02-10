Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:32
25.288 +0,08%
Dow Jones 18:32
50.391 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Borsa: Milano avanza dello 0,22% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 46.926,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,22% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,22%, con 46.926,4 punti alle 13:00.
Condividi
```