Milano 11:58
45.491 +0,34%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 11:58
10.594 +0,25%
Francoforte 11:58
24.268 +0,26%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,25% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.451,68 punti

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,25% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,25% alle 10:30, tratta a 45.451,68 punti.
