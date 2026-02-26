Milano
17:35
47.426
+0,54%
Nasdaq
18:38
24.908
-1,66%
Dow Jones
18:38
49.291
-0,39%
Londra
17:40
10.847
+0,37%
Francoforte
17:35
25.289
+0,45%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 18.55
/ Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,54%
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,54%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 47.425,94 punti
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 17.39
Milano allunga timidamente il passo dello 0,54% e chiude a 47.425,94 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,54%
