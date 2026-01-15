Milano 14-gen
Borsa: Tokyo apre in ribasso dello 0,81%

Il Nikkei 225 avvia la giornata a 53.900,9 punti

Borsa: Tokyo apre in ribasso dello 0,81%
Il Principale indice azionario giapponese in sensibile calo dello 0,81%, a quota 53.900,9 in apertura.
