Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Tokyo apre in rosso dello 0,78%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 57.602,07 punti

Borsa: Tokyo apre in rosso dello 0,78%
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-0,78%), a quota 57.602,07 in apertura.
