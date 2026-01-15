BPER confermata Top Employers Italia per il settimo anno consecutivo

BPER

(Teleborsa) -si conferma tra iper il settimo anno consecutivo. Il riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute conferma la Banca fra le aziende che si distinguono pere per il loro impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti. Nel 2025 sono state certificate oltre 2.400 aziende in 125 Paesi del mondo e in Italia 143 aziende, di cui 11 nel settore bancario.BPER ha soddisfatto gli standard internazionali anche quest’anno, ottenendo un, tra cui People Strategy, Digital HR, Talent Acquisition, Performance, Wellbeing e Sustainability."Il riconoscimento come Top Employer per il settimo anno consecutivo non è solo un attestato di qualità, ma la conferma che il nostro percorso di trasformazione culturale sta producendo risultati concreti”, ha commentato il Chief People Officer di BPER,, aggiungendo "proseguiremo quindi nel nostro lavoro di innovazione, formazione e benessere perché crediamo che la crescita della Banca passi dalla crescita delle persone. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ambiente inclusivo e stimolante, capace di attrarre talenti e di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione".