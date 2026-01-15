BPER confermata Top Employers Italia per il settimo anno consecutivo

(Teleborsa) - BPER
si conferma tra i Top Employers Italia
per il settimo anno consecutivo. Il riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute conferma la Banca fra le aziende che si distinguono per l’eccellenza delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane
e per il loro impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti. Nel 2025 sono state certificate oltre 2.400 aziende in 125 Paesi del mondo e in Italia 143 aziende, di cui 11 nel settore bancario.
BPER ha soddisfatto gli standard internazionali anche quest’anno, ottenendo un punteggio alto in 6 macroaree e 20 topic specifici
, tra cui People Strategy, Digital HR, Talent Acquisition, Performance, Wellbeing e Sustainability.
"Il riconoscimento come Top Employer per il settimo anno consecutivo non è solo un attestato di qualità, ma la conferma che il nostro percorso di trasformazione culturale sta producendo risultati concreti”, ha commentato il Chief People Officer di BPER, Andrea Merenda
, aggiungendo "proseguiremo quindi nel nostro lavoro di innovazione, formazione e benessere perché crediamo che la crescita della Banca passi dalla crescita delle persone. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ambiente inclusivo e stimolante, capace di attrarre talenti e di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione".