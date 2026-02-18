Italgas, confermata l'inclusione nel Sustainability Yearbook di S&P Global

Italgas

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, è statanel, la pubblicazione annuale che riunisce i leader globali in materia di sostenibilità.Per il 2026 Italgas ha confermato la propria posizione tra i migliori performer, assicurandosi un posto nella categoria "", sulla base dei risultati del Corporate Sustainability Assessment 2025 (CSA 2025). Su oltre 9.200 aziende valutate, sono 848 quelle selezionate per questa edizione.