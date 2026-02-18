Milano 17:28
Italgas, confermata l'inclusione nel Sustainability Yearbook di S&P Global

Energia, Finanza, Rating, Sostenibilità
Italgas, confermata l'inclusione nel Sustainability Yearbook di S&P Global
(Teleborsa) - Italgas, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, è stata inclusa per il settimo anno consecutivo nel Sustainability Yearbook di S&P Global, la pubblicazione annuale che riunisce i leader globali in materia di sostenibilità.

Per il 2026 Italgas ha confermato la propria posizione tra i migliori performer, assicurandosi un posto nella categoria "Top 1% S&P Global CSA Score", sulla base dei risultati del Corporate Sustainability Assessment 2025 (CSA 2025). Su oltre 9.200 aziende valutate, sono 848 quelle selezionate per questa edizione.


