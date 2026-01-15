Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

compagnia immobiliare residenziale tedesca

DAX

Vonovia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,89%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,93 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,53. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)