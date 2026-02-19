Francoforte: brillante l'andamento di Vonovia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Vonovia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,24%, rispetto a +1,29% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di breve periodo di Vonovia
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)