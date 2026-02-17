Francoforte: brillante l'andamento di Vonovia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che tratta in utile del 3,48% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vonovia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Vonovia
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Vonovia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,6 Euro e primo supporto individuato a 26,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)