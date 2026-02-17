Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:45
24.674 -0,24%
Dow Jones 17:45
49.536 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: brillante l'andamento di Vonovia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in utile del 3,48% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vonovia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Vonovia rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Vonovia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,6 Euro e primo supporto individuato a 26,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,37.

