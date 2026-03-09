Francoforte: andamento negativo per Vonovia

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che sta segnando un calo del 2,48%.
La tendenza ad una settimana di Vonovia
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Vonovia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,94 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)