Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:40
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:40
47.156 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: andamento negativo per Vonovia

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Vonovia
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che sta segnando un calo del 2,48%.

La tendenza ad una settimana di Vonovia è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Vonovia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,94 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```