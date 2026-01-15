New York: calo per Salesforce

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.
L'andamento di Salesforce
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 230,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 237,8. Il peggioramento di Salesforce
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 227,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)