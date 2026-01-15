New York: giornata depressa per Enphase Energy

società di tecnologia energetica americana

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,07%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,89 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)