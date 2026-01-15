Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:38
25.712 +0,96%
Dow Jones 18:38
49.518 +0,75%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: giornata depressa per Enphase Energy

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Enphase Energy
(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana, che presenta una flessione del 3,07%.

Il movimento di Enphase Energy, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La tendenza di breve di Enphase Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,89 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
