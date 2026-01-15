New York: giornata depressa per Enphase Energy

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana
, che presenta una flessione del 3,07%.
Il movimento di Enphase Energy
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
La tendenza di breve di Enphase Energy
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,89 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)