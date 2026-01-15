New York: in calo Astrazeneca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, con una flessione del 2,62%.
Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Astrazeneca
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 94,98 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 96,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)