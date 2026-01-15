Milano 17:35
New York: in calo Astrazeneca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda globale biofarmaceutica britannica, con una flessione del 2,62%.

Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Astrazeneca rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 94,98 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 96,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
