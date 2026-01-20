AstraZeneca, da febbraio le azioni ordinarie saranno quotate anche sul NYSE

(Teleborsa) - AstraZeneca
ha comunicato il ritiro volontario dalla quotazione sul Nasdaq
delle sue American Depositary Shares (ADS), rappresentanti le azioni ordinarie al valore di 0,25 dollari ciascuna con un rapporto di due a uno, e dei titoli di debito emessi da AstraZeneca o dalla controllata AstraZeneca Finance.
Come annunciato lo scorso 29 settembre, la società biofarmaceutica prevede di completare la quotazione diretta
delle sue azioni ordinarie e dei titoli di debito sul New York Stock Exchange
(il "NYSE"), che entrerà in vigore dopo la chiusura del mercato il 30 gennaio 2026.
La quotazione diretta fa parte del piano di AstraZeneca, approvato dagli azionisti, per armonizzare la propria struttura di quotazione
azionaria e offrire una quotazione globale
per investitori globali in un'azienda globale. A seguito dell'implementazione della Struttura di Quotazione Armonizzata, gli azionisti potranno negoziare i propri interessi nelle azioni ordinarie sulla Borsa di Londra (LSE), sul Nasdaq di Stoccolma (STO) e sul NYSE.
Si prevede che la quotazione delle ADS e dei titoli di debito sul Nasdaq cesserà il 30 gennaio 2026
e che le azioni ordinarie e i titoli di debito inizieranno a essere negoziati sul NYSE a partire da lunedì 2 febbraio 2026
.
Le azioni ordinarie continueranno a essere quotate con il simbolo "AZN".